Sky, Bucciantini: “Napoli di molto davanti a tutte! Chi può permettersi 5 colpi così…”

15 Settembre 2025

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato di questo avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Al Napoli diventa subito tutto disciplina, anche un sistema asimmetrico che sembrava complicato da realizzare è sembrato addirittura scienza. Tutto diventa quadrato.

Il Napoli è di molto davanti a tutti, solo l’Inter era vicina all’Inter ed il Napoli è migliorato tanto. Hojlund in quell’emergenza è un messaggio potentissimo a tutti perché era il sogno di tanti club ed il Napoli lo prende avendone già due dopo. Cosa ha fatto Hojlund non conta niente, tutto allo United fa la muffa subito, è un centravanti vero e nella serie A 2025 avere questi giocatori fa la differenza, chi ha comprato in questi anni titolari come Hojlund, McTominay, De Bruyne, Buongiorno e Lukaku?”.

Vincenzo Letizia

