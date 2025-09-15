Conte punta alla storia, Di Canio: “A Napoli con due scudetti di fila ti fanno una statua”

L’ex attaccante Paolo Di Canio ha rilasciato una intervista a Il Mattino dove ha parlato del ritorno in Champions League del Napoli, che fra pochi giorni affronterà il Manchester City di Pep Guardiola, all’Etihad Stadium.

Sugli obiettivi degli azzurri, Di Canio non ha dubbi sulla possibilità di poter bissare il tricolore della passata stagione e al contempo fare bene in Europa: “Beh il Napoli si sta ricostruendo e il primo upgrade deve essere vincere il secondo scudetto di fila e arrivare almeno agli ottavi di Champions. Se è un obiettivo alla portata degli azzurri? Sì, perché mi aspetto che il grande entusiasmo del popolo napoletano e gli acquisti mirati fatti sul mercato possano dare la spinta giusta”.

Poi esalta il percorso degli azzurri con Antonio Conte, che potrebbe diventare ancora più esaltante: “Innanzitutto penso che se vinci il doppio scudetto uno dopo l’altro a Napoli ti mettono la statua a Castel dell’Ovo. E il campionato mi sembra ampiamente alla portata degli azzurri che hanno ampliato la rosa con tanti giocatori importanti». E in Champions? Innanzitutto deve divertirsi e mettersi alla prova. Deve essere una grande festa, per i giocatori e per la gente. Giocare con la pressione di vincere non è quasi mai una cosa positiva”.