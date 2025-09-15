BREVI

NAPOLI – In Champions attenzione massima al pericolo Halland, autore di una doppietta nel derby con lo United

Armando Fico 15 Settembre 2025 0 1 min read

La netta vittoria, in Premier League, del City, nel derby contro il Manchester United, per 3 a 0, ha dimostrato il grosso valore del team di Pep Guardiola, il quale, a fine stagione, dirà addio al club inglese. A trascinare i citizen al successo, manco a dirlo, è stato  Erling Braut Haaland, che rappresenta il vero pericolo numero uno  per il Napoli. Il norvegese, ex Salisburgo, in tempi non sospetti, è stato ad un passo dal trasferirsi all’ombra del Vesuvio, proprio quando giocava nel campionato austriaco. Ma l’affare saltò per la questione dei diritti di immagine che De Laurentiis non volle concedere al fortissimo attaccante. Ora Di Lorenzo e company se lo troveranno di fronte e marcarlo sarà una vera impresa, tuttavia Buongiorno e Beukema, a Firenze, hanno mostrata tutte le loro qualità, annullando Dzeko. Prontissimo a far ritorno da ex, contro i suoi vecchi compagni, il belga Kevin De Bruyne, il quale è reduce da ben dieci anni trascorsi nel club del City. Dopo i cinque gol realizzati, tra nazionale e serie A, il fuoriclasse azzurro torna a Manchester col morale al settimo cielo e con tanta voglia di dare un dispiacere al suo ex allenatore. Sicuramente, giovedì sera, all’ Etihad Stadium, assisteremo ad una gran bella sfida, in cui il Napoli può dire la sua, portando a casa un risultato positivo, al fine di ben cominciare l’avventura continentale con la nuova formula. Naturalmente, il Manchester City è una squadra zeppa di campioni ma i partenopei rispettano l’avversario, però, senza nessun timore reverenziale.  

