Champions League – Meret in dubbio per Manchester, si aspetterà fino a mercoledì per vericare le sue condizioni

Armando Fico 15 Settembre 2025 0 56 sec read

In tribuna, per un affaticamento muscolare, al Franchi di Firenze, Alex Meret resta in dubbio per la difficile trasferta di Champions, in terra britannica, contro il City di Guardiola. Se potrà riprendere il suo posto tra i pali ce lo diranno il tempo e lo staff medico societario. Dopodomani, durante la rifinitura mattutina degli azzurri, in quel di Castel Volturno, ne sapremo di più. Nel pomeriggio, poi ci sarà la partenza per Manchester dove, in serata, Antonio Conte terrà la rituale conferenza stampa di presentazione del big match. Il tecnico svelerà solo allora se il portiere friulano sarà in campo, o meno. Dunque è probabile che il serbo Milinkovic Savic possa giocare e debuttare mella maggiore competizione continentale, con la maglia azzurra. Meret, infatti, difenderà la porta del Napoli, soltanto se non ci sarà alcun tipo di preoccupazione, sulle sue condizioni. L’ex granata non ha mai giocato in Champions, in carriera, quindi, nel caso, sarebbe la sua prima volta. Dall’altro lato, tra i pali della squadra britannica, vedremo l’ex Psg Gigio Donnarumma, appena acquistato dal club della Premier. Qualora toccase a Meret vedremmo un derby, tutto italiano, tra portieri.

Armando Fico

