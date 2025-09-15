IL PUNTO SULLA A – Giornata nera per le romane, cade anche la Lazio, contro il Sassuolo, Atalanta a valanga sul Lecce, Modric regala 3 punti al Milan

Dopo gli anticipi del sabato,di cui abbiamo già detto,la domenica di serie a, relativa alla terza giornata, ha visto i successi del Torino, contro i giallorossi di Gasperini per 1 a 0. dell’Atalanta che ha travolto il Lecce per 4 a 1, dell’Udinese, a Pisa, per 1 a 0 e infine del Milan, a San Siro, contro il Bologna, grazie alla rete di Modric, che iei ha festeggiato i suoi primi 40 anni. A chiudere il turno, il Monday Night odierno prevede le retanti due gare: Verona – Cremonese e Como Genoa. I Lombardi, in caso di vittoria, raggiugerebbero le due capoliste Napoli e Juve, a puntehggio pieno.Stranamente, nelle otto gare disputate finora, non c’è stato alcun pareggio. Intanto, domani parte la tre giorni europea. Ad aprire le danze, per le italiane, in Champions, sarà la Juventus che si recherà a Dortmund, per affrontare il Brussia. Mercoledì, poi scenderanno in campo l’Atalantaa a Parigi, contro i campioni d’Europa, e l’Inter in Olanda contro l’Ajax. Per finire, giovedì, sarà la volta del Napoli, ospite del Manchester City.