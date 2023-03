IL PUNTO SULLA A – 25esima giornata: risorgono Inter e Roma che salgono rispettivamente al secondo e quarto posto

La giornata di serie A della domenica, valida per il 25esimo turno di campionato, tuttavia, ancora mancante dei due ultimi posticipi odierni, ha registrato il ritorno al successo per l’Inter e la Roma. infatti i nerazzurri si sono imposti, al Meazza, sul Lecce per 2 a 0, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio, sulla Juve, in casa, per 1 a 0. Risultati che fanno salire la squadra di Inzaghi al secondo posto a -15 dalla capolista e quella di Mourinho al quarto, in condominio con il Milan. Le altre due partite hanno visto i pareggi, a reti bianche, tra Atalanta e Udinese e tra Sampdoria e Salernitana. Il Monday Night, infine,, propone stasera, e gare Sassuolo – Cremonese e Bologna – Torino.