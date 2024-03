ANTEPRIMA PARTITA INTER vs NAPOLI – I Partenopei dopo la delusione in Champions si rituffano nel campionato

Dopodomani sera, il Napoli, dopo la cocente delusione per la sconfitta in Champions, ad opera del Barcellona, si rituffa in campionato per affrontare la capolista Inter, anch’essa buttata fuori dalla massima manifestazione europea dall’ex Simeone con il suo Atletico Madrid, vincitore ai rigori nel match di ritorno degli ottavi, disputato ieri, in Spagna. Dunque assisteremo al confronto tra due compagini amareggiate dall’eliminazione patita. Dal canto loro, gli azzurri di Calzona, adesso, dovranno concentrarsi esclusivamente sulla serie A, che dà ancora un barlume di speranza per rientrare l’anno prossimo in Champions ma bisogna, subito, invertire la rotta e cambiare registro senza guardare in faccia a nessuno. Un ulteriore k o a San Siro sarebbe dire addio all’obiettivo prefissato, con nove giornate di anticipo, il che significherebbe stagione del tutto fallimentare. Quesrta gara, valida per la 29esima giornata, rappresenta il passaggio di consegne tra la squadra vincitrice dello scudetto dell’anno scorso e quella che, a breve, si cucirà il triangolino tricolore sulle maglie. Proprio, come fece il Napoli di Spalletti, a dieci giornate dal termine del campionato, i nerazzurri hanno già fatto il vuorto dietro di sé e viaggiano spediti verso la seconda stella, dall’alto dei 16 punti di vantaggio sul secondo posto. I ragazzi di Simone Inzaghi, hanno conquistato ben 25 punti in più rispetto all’annata 2023/24, mentre i partenopei hanno fatto l’esatto contrario. Per coltivare ancora una speranzella, gli azzurri, quindi devono uscire dal Meazza con un risultato positivo ma, col morale a terra, Di Lorenzo e Company saranno capaci di fermare la corazzata nerazzurra, reduce da ben dieci vittorie di seguito? Mah, sulla carta si tratta di un impegno molto proibitivo. Per ciò che concerene i porobabili schieramenti, l’ex allenatore della Lazio si affiderà ai cosiddetti titolarissimi, pur se affaticati dai 120 e passa minuti giocati nella capitale spagnola. Stessa cosa dovrebbe fare Calzona, il quale sostituirà molto probabilmente Traorè con Zielinski, per il resto tutto invariato. Dunque vediamo, qui di seguito, i possibili 22 in campo dal primo minuto:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

E’ l’ora di passare alle statistiche di questo singolar tenzone: domenica, sarà il match numero 155 tra le due contendenti, in Serie A: i nerazzurri sono in netto vantaggio con 69 vittorie contro le 47 dei partenopei. Completano il quadro 38 pareggi. Inoltre, nelle recenti dieci partite di campionato, contro il Napoli, l’Inter è sempre andata a segno. I gol realizzati dai meneghini, finora, sono stati 223, mentre i campani contano 171 reti. Se viceversa, consideriamo soltanto le partire disputate a Milano, il dominio nerazzurro è molto più schiacciante: 51 i successi dei padroni di casa e solo 9 quelli degli ospiti. Come ricorderete, nell’ultima gara giocata, al Maradona, nel dicembre del 2023, la compagine di Simone Inzaghi ebbe la meglio sugli azzurri per 0 a 3. Concludendo. il posticipo sarà diretto da La Penna di Roma