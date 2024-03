Acquachiara Napoli-Piscina/Palestra Frullone aperta gratis domenica 17 marzo: sport gratis per tutti

Dopo il successo dei primi due appuntamenti , continua l’iniziativa speciale della società sportiva Acquachiara che aprirà gratuitamente anche domenica 17 marzo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 la propria piscina al Frullone- Zona Ospedaliera Napoli.

Gli impianti sportivi cittadini sono chiusi nei giorni festivi. Con questa apertura festiva straordinaria, il sodalizio del presidente Franco Porzio intende offrire a tutti una grande opportunità di praticare lo sport profittando della libertà domenicale da impegni di lavoro, scolastici, sociali.

Tutti coloro che desiderano nuotare o potersi allenare in una moderna palestra multifunzionale potranno usufruire liberamente e gratuitamente domenica 17 marzo della Piscina al Frullone: tanto gli associati all’Acquachiara quanto chi voglia perdere la prima volta – con l’assistenza di qualificati istruttori – avvicinarsi agli sport acquatici e prendere confidenza con l’acqua.

La piscina Acquachiara al Frullone in via Marco Rocco di Torrepadula a Napoli aprirà gratuitamente i battenti domenica 17 marzo (causa festività pasquali) e per tutte le successive ultime domeniche del mese, dalle ore 7.30 alle ore 13.30. Porte aperte anche ad associazioni del territorio impegnate per l’educazione, la legalità, la salute. La PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 081 740 6060.

“Siamo orgogliosi – dichiara il Presidente Acquachiara Franco Porzio – di queste aperture domenicali libere e gratuite. La Piscina del Frullone resta aperta quando gli altri impianti cittadini sono chiusi. La grande gioia è accogliere famiglie intere che giungono per fare sport. Nelle prime domeniche di apertura abbiamo registrato tantissime presenze e la voglia di sport nella nostra città. Aspettiamo, ancor più numerosi, i cittadini napoletani anche domenica 17 marzo”.

L’accesso alla Piscina ed alla palestra Acquachiara del Frullone è libero e gratuito (7.30-13.30). Per garantire una fruizione ordinata e sicura dell’impianto è obbligatoria la prenotazione al numero 081.7406060 al quale deve telefonare e/o inviare un messaggio whatsapp.

Peppe Iannicelli