Champions – L’Italia spazzata via dall’Europa che conta, dopo Lazio e Napoli, eliminata pure l’Inter

Con la sconfitta dell’Inter, ai calci di rigore, a Madrid, contro i pasdroni di casa dell‘Atletico dell’ex Simeone, l’Italia non è più rapprsentata nella maggiore competizione continentale, dal momento che anche la Lazio ed il Napoli sono state eliminate. La formazione di Inzaghi, durante i tempi regolamentari, è stata battuta per 2 a 1, per cui ci sono voluti i supplementari e la lotteria dei rigori per stabilire la squadra vincente e i nerazzurri hanno fallito ben tre penalty. Un brutto colpo per il nostro paese che rischia di perdere il primato nel ranking Uefa. Oggi troccherà alle altre quattro compagini nostrane, salvare l’onore in Europa e Conference League. Fortunatamente Roma, Atalanta, Milan e Fiorentina soono reduci dalle vittorie del match di andata, per cui appare difficile una loro eliminazione.