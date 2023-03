Sondaggio scudetto Opta: Dopo il k o interno con la Lazio, scende di poco, la quota percentuale del Napoli scudettato

La formazione azzurra di Luciano Spalletti, autentica dominatrice della serie A, dopo otto successi di fila, è incappato nella prima sconfitta casalinga, contro la Lazio per 0-1. Il cammino verso il terzo scudetto della storia del club partenopeo ha, pertanto, subito un piccolo stop ma il distacco in classifica sulla seconda, +15, è ancora abbastanza rassicurante. Anche i bookmakers nelle loro quote sulla vincente Serie A non hanno apportato grossi sbalzi, tuttavia, la percentuale tricolore azzurro, stabilita da Opta, società di elaborazione dati sportivi, con sede principale a Londra, è scesa dal 100% al 99,70, rispetto ad una settimana fa. Un decremento minimo che non scombussola le previsioni più di tanto. Per le quote scommesse, invece, il Napoli scudettato è dato, a 1,02, ovvero quasi niente. Per la cronaca, il Milan, super favorito alla vigilia della stagione, oggi viene dato a 70 volte la posta giocata, mentre l’Inter a 25. A Napoli, intanto, molti già sono in clima tricolore, con le prime uscite di bancarelle per la vendita di bandiere, sciarpe e gaget inneggianti al terzo scudetto. Forse un pò troppo presto visto che mancano ben 13 partite al termine del campionato. E’ vero, l’attesa dura da troppi anni ed il popolo partenopeo non vede l’ora di scatenarsi in feste, balli e canti per rinverdire i fasti dell’epoca del più grande giocatore al mondo. L’allenatore toscano appare come l’uomo giusto per aprire un ciclo all’ombra del Vesuvio; la cavalcata degli azzurri, in questa stagione, malgrado il k o di venerdì resta strabiliante. La rosa su cui può puntare Lucianone è giovane e affamata di gloria e, a mio modesto avviso, reggerà fino in fondo. Sarebbe assurdo pensarla diversamente, sono certo che sabato prossimo Di Lorenzo e compagni, come già accaduto dopo la prima debacle a San Siro, si riscatteranno e proseguiranno alla grande il percorso intrapreso prima del match con i biancocelesti.