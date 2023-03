Kvaratskhelia – “Dobbiamo crederci e ripartire immediatamente dalla gara con l’Atalanta”

Il numero 77 azzurro , Khvicha Kvaratskhelia, sentitosi colpevole per il colpo di testa sbagliato, nella sua area di rigore, che è stato un sorta di assist involontario a Vecino per il gol vincente della Lazio, ha voluto, nel dopo partita, prima scusarsi e poi caricare i compagni di squadra in vista del prossimo match al Maradona, di sabato, contro l’Atalanta. Il talento della Georgia ha quindi esortato tutti a crederci fortemente e a riscattarsi immediatamente per riprendere il cammino brillante intrapreso in stagione. Dunque, la parola d’ordine di Kvaratskhelia è “Crederci tutti insieme e ripartire! Del resto, il Napoli non ha mostrato segni di cedimento contro l’undici dell’ex Sarri ma è incappato soltanto in una serata storta e sfortunata che senza il jolly pescato da Matteo Vecino, non sarebbe finita come è finita. Molto probabilmente il risultato sarebbe stato di 0 a 0. Ma tant’è oramai è inutile guardare indietro, più giusto rimboccarsi le maniche e tornare a vincere, il traguardo non è affatto compromesso perchè la distanza dalle altre è sempre abissale. Quando si cade non resta che rialzarsi e continuare a camminare con passo spedito.