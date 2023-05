ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FIORENTINA – I neo campioni d’Italia intendono festeggiare il titolo con un successo

Vigilia di campionato per gli azzurri di Spalletti, freschi del titolo di campioni d’Italia 2023, conquistato matematicamente giovedì scorso ad Udine, grazie al pari per 1 a 1. Domani il gruppo tornerà, al Maradona, davanti alla propria tifoseria festante per il prestigioso traguardo raggiunto dalla loro squadra del cuore, peraltro, meritatissimo, che ha riportato in città i fasti dell’era del pibe de’ oro. Naturalmente, i partenopei intendono regalare ai 50mila e passa di Fuorigrotta una vittoria, visto che da un pò di tempo a questa parte, in casa, non si è riusciti ad incamerare l’intera posta in palio. Il tecnico di Certaldo non ammette cali di tensione o concentrazione che potrebbero subentrare dopo l’acquisizione dello scudetto. Contro la Viola non ci sarà l’ampio turnover che molti si aspettavano, bensì scenderanno in campo i titolarissimi di sempre. Nel collaudatissimo modulo 4/3/3 adottato dal mister, vedremo Meret in porta, davanti al quale ci saranno Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera. Nella mediana dovrebbe riprendersi il posto Zielinski che affiancherà Anguissa e Lobotka. Il messicano Lozano, inizialmente in panchina contro l’Udinese, sembra essere il favorito nell’attacco, assieme ai due mostri sacri Kvaratskhelia e Osimhen, ammesso e non concesso che non ci sia una chance per Raspadori, dall’inizio in luogo del nigeriano. In vista delle semifinali di Conference League, l’allenatore della Fiorentina Italiano dovrà gestire le forze. Nel suo 4-2-3-1 davanti a Terracciano dovremmo rivedere Milenkovic al posto dello squalificato Quarta, assieme a Ranieri, Igor, Dodo e Biraghi. A centrocampo il duo Amrabat Mandragora, con Bonaventura qualche metro più avanti. In attacco pronti Jovic e Sottil, per far rifiatare Gonzalres e Cabral, mentre vi sarà un ballottaggio tra Ikone e Kouame per l’ultimo posto disponibile. Alla luce di tali indicazioni le probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora, Amrabat; Sottil, Kouame, Jovic. All. Italiano

Passiamo, adesso ai numeri di questa sfida tra azzurri e gigliati: in passato Napoli e Fiorentina hanno disputato, tra serie A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale 169 partite. Il bilancio complessivo pende leggermente per i partenopei che godono di una vittoria in più: 60 a 59, mentre i risultati di parità sono 50. Come anticipato in precedenza, il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite interne di campionato , in particolare, ha pareggiato le due più recenti. Pertanto occorre ritrovare il successo anche per far si che la festa tricolore con i tifosi del Maradona sia completa. Ovviamente la gara resta difficile e piena di insidie. All’andata, a Firenze, finì 0 a 0, mentre nello scorso torneo, a Fuorigrotta ci fu il successo dei viola per 2 a 3, sconfitta che segnò l’addio ai sogni di gloria dell’undici di Spalletti. Concludendo, ricordiamo che l’allenatore del Napoli, contro la compagine viola, in 25 incontri giocati ha pareggiato ben 10 volte.