Esito degli esami: lesione bicipite femorale e della coscia destra per Rrahmani

Vincenzo Letizia 8 Settembre 2025

Rrahmani si è fatto male nel corso dell’ultima partita disputata con il Kosovo contro la Svizzera. I controlli hanno evidenziato, come riportato dallo stesso club, una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il comunicato del club azzurro: Elmas Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo.”

Un infortunio che, pur non essendo grave, richiederà comunque un periodo di stop e un recupero graduale. Rrahmani salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina e con ogni probabilità anche la trasferta di Manchester. L’obiettivo è rientrare per il match contro il Pisa, in programma il 22 settembre.

Vincenzo Letizia

