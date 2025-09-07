Basket, Europei: l’Italia si arrende alla Slovenia negli ottavi, Doncic spaventoso

LA PARTITA

Messe a segno quattro vittorie e incassata una sola sconfitta nella fase a gironi, chiusa al secondo posto nel Gruppo C dietro alla Grecia di Giannis Antetokounmpo, l’Italia scende sul parquet ella Xiaomi Arena di Riga per l’affascinante ottavo di finale contro la Slovenia. Gli Azzurri si presentano alla palla a due con il quintetto base formato da Diouf, Fontecchio, Melli, Spagnolo e Pajola, mentre gli sloveni puntano ovviamente tutto sul talento geniale di Luka Doncic. Il primo canestro della gara è per l’Italia e lo mette a segno Spagnolo, con un palleggio, arresto e tiro che vale due punti, ma Doncic risponde immediatamente facendo leggere alla difesa azzurra un compendio della sua pallacanestro. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers realizza 22 punti in dieci minuti e la Slovenia chiude il quarto d’apertura avanti 27-11. L’ex Real Madrid scappa quindi negli spogliatoi per risolvere un problema al fianco destro (già trattato con del ghiaccio spray durante un time-out) e l’Italia ne approfitta allora per accorciare sul -12 (32-20), con una tripla impeccabile di Fontecchio. A poco più di sei minuti dalla chiusura del secondo quarto si rivede però in campo Doncic e il 77 riprende da dove aveva lasciato: assist irreale per la schiacciata a canestro di Krampelj, tiro da tre punti incontestabile e step-back costruito alla perfezione. L’Italbasket incassa, sgomita e non demorde, spinta dall’energia (e le triple) di Fontecchio. I lampi di classe del giocatore dei Miami Heat ispirano anche Pajola, la cui parabola da dietro l’arco riporta gli Azzurri a -7 (45-38), ma i 30 punti collezionati da Doncic (in 16’48” in campo) permettono alla Slovenia di presentarsi all’intervallo in vantaggio 50-40.

L’Italia di Pozzecco conferma però di avere ormai una consolidata mentalità da grande squadra e riesce infatti a portarsi sul -6 nei primi secondi della ripresa, mentre Luka Magic si concede un inizio di secondo tempo a marce ridotte. Rudy Fernandez (che con Doncic ha vinto un’Eurolega nel 2018 al Real Madrid) osserva attentamente l’ex compagno di squadra dalle tribune, ma si gode anche i bei canestri di Melli e Fontecchio. A salire improvvisamente in cattedra per Slovenia è allora Omic e la Nazionale di Sekulic torna a +15, con il Ct che concede qualche istante di riposo in panchina a Doncic. In campo per l’Italia c’è invece Gallinari, alla cui tripla rispondono però immediatamente con la stessa medicina sia Prepelic che Nikolic. Il terzo quarto si esaurisce allora sul 72-56 sloveno, ma gli Azzurri non ne vogliono assolutamente sapere di mollare: il Gallo e Niang giocano infatti un’eccellente frazione conclusiva, trascinando l’Italbasket a -3 (78-75) a tre minuti dal termine. La fatica in campo si fa sentire, da ambo le parti, ma nella sofferenza l’Italia si esalta e Fontecchio ricuce il gap a -1 (78-77). Il risultato è rimesso totalmente in discussione e, allora, a risigillare il match ci pensa un implacabile Luka Doncic. Il classe 1999 di Lubiana completa la sua gara di dominio con 42 punti, 10 rimbalzi e 1 assist e la Slovenia vince 84-77, qualificandosi ai quarti di finale. Termina invece agli ottavi il cammino di una bellissima Italia a EuroBasket 2025, nonostante i 22 punti messi a segno da Fontecchio. La Nazionale di Pozzecco può ritenersi comunque soddisfatta del proprio cammino in questo torneo continentale, viste le belle vittorie contro Georgia, Bosnia ed Erzegovina, Spagna e Cipro. Un quartetto di successi che ha regalato grandi emozioni a chi ama il Tricolore.

Mediaset.it