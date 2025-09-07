ALTRI SPORT

BASKET – Torneo Lovari: terzo posto per Napoli che supera Livorno 91-76

Vincenzo Letizia 7 Settembre 2025 0 13 sec read

Si chiude con un brillante terzo posto il Trofeo Lovari per il Napoli Basket. Dopo essere stati battuti nella semifinale dal Partizan Belgrado, gli azzurri di coach Magro si sono aggiudicati la finale per il 3° e 4° posto superando la Libertas Livorno con il punteggio di 91-76.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo

