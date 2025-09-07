ALTRI SPORT

VOLLEY – ITALIA FEMMINILE CAMPIONE DEL MONDO!

7 Settembre 2025

Sul tetto del mondo, le azzurre hanno fatto il bis, dopo l’oro olimpico di Parigi. Ma quanta fatica, l’ennesimo tie break ha premiato la caparbietà azzurra, le scelte di Velasco e la veemenza del leone ferito. L’Italia ritorna ‘Campione del mondo’ dopo il successo del 2002. Stavolta al tappeto va la Turchia con il punteggio di 3 a 2 alla fine di un match giocato senza pause, al cardiopalma.

Vincenzo Letizia

