PALLAVOLO – Luvo Barattoli Arzano batte Catania e aggancia il terzo posto

Catania: Curti, Agbortabi 8, Asero (L), Silvestre 1, Merler 2, Baglio, Foti (L), Muscetti 2, Chiesa 9, Manservisi 1. Ne: Musumeci, Mastropasqua. All. Baldi

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 14, Piscopo (L), Passante 6, Aquino 3, Suero 7, Michelini 7, Palmese 11, Mautone 5, Fusco 2, Dello Iacono 1, Rinaldi, Putignano e Silvestro ne. All. Piscopo

ARZANO – Tutto facile per la Luvo Barattoli Arzano che rispettando il pronostico della vigilia conquista una agevole vittoria contro il fanalino di coda Hub Catania per 3-0.

Le ragazze di Antonio Piscopo hanno impiegato un’ora esatta per conquistare tre punti importanti per riprendere il cammino verso la zona più alta della classifica. Basta dare uno sguardo ai parziali per comprendere che il match ha avuto un solo padrone.