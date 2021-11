NAPOLI-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: MERTENS IN AVANTI, C’E’ LOBOTKA. PANCHINA PER DEMME

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio. Spalletti sceglie Mertens in attacco, con il rientrante Insigne a formare il tridente con Lozano. Confermato Lobotka in mediana con Fabian. Demme, rientrato dopo aver contratto il Covid, in panchina

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.

Lazio (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.