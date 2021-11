LA PARTITA – Napoli-Lazio

Il Napoli vince 4-0 al Maradona contro la Lazio: nel primo tempo apre le marcature Zielinski, poi una doppietta di Mertens, nella ripresa a segno anche Fabian Ruiz,

.

PRIMO TEMPO

Al 6′ minuto passa in vantaggio il Napoli: Insigne intercetta il pallone ma subisce fallo in area, subito dopo ne approfitta Zielinski che spedisce il pallone in rete. Al 10′ arriva anche il raddoppio degli azzurri con Dries Mertens che viene servito da Insigne e con una gran conclusione va a segno. Al 25′ grande parata di Ospina su un tiro potente di Luis Alberto, poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpo di testa di Acerbi, il pallone colpisce la traversa. Al 29′ terzo gol del Napoli, ancora una volta con Mertens che questa volta viene riceve il pallone da Lozano e insacca. Al 45′ l’arbitro assejgna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli azzurri gestiscono bene sia la fase difensiva che offensiva con molta sicurezza e senza rischiare nulla. All’85’ quarto gol per gli azzurri con una grande conclusione di Fabian Ruiz da fuori.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3–1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp. Elmas, Ghoulam, Jesus, Lobotka, Malcuit, Manolas, Marfella, Meret, Mertens. All. Spalletti

Lazio (4-3-3): Reina; Patric (46′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (60′ Basic), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (55′ Zaccagni), Immobile, Pedro. A disp. Adamonis, Akpa Akpro, Basic, Escalante, Lucas Leiva, Moro, Muriqi, Patric, Radu, Romero, Strakosha, Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Patric (L), Cataldi (L)

Reti: 7′ Zielinski (N), 9′, 29′ Mertens

Mariano Potena