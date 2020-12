L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli ospite del Crotone allo Scida

Dopo il pareggio in Europa League contro l’AZ Alkmaar, il Napoli torna a giocare in campionato affrontando domenica alle 18:00 il Crotone allo Scida. La squadra di Giovanni Stroppa è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Bologna, in classifica è ultima in classifica con soli due punti con zero vittorie, 2 pareggi e sette sconfitte; sono 6 le reti realizzate e 20 quelle subite. E’ l’attaccante Simy ad aver fatto più gol: 3, seguono Molina, Messias e Riviere con una sola rete.

I precedenti contro il Napoli – Sono 4 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 4 vittorie per il Napoli, 0 per il Crotone e nessdun pareggio. L’ultima vittoria degli azzurri allo Scida il 29 dicembre 2017 col risultato di 0-1.

La formazione tipo del Crotone – Modulo 3-5-2 con Cordaz in porta, in difesa Magallian, Marrone e Luperto, a centrocamp0 Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Vulic e Reca, in attacco Messias e Simy.

