Napoli, Anguissa: “Ci siamo battuti e abbiamo lavorato da squadra”

Vincenzo Letizia 30 Agosto 2025 0 25 sec read

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e match-winner stasera contro il Cagliari, a fine partita è intervenuto a caldo al microfono di DAZN: “Siamo contenti perché abbiamo vinto nel finale. E’ stata una partita difficile perché il Cagliari ha difeso benissimo, ma ci siamo battuti e abbiamo vinto”.

Gol nel finale come al Parma: messaggio alle rivali?
“Abbiamo lavorato da squadra e bisogna continuare così, pensiamo a noi stessi. Siamo qui sempre per i tifosi e faremo di tutto per vincere sempre in casa”.

Vincenzo Letizia

