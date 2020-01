La SSCN riapre la campagna abbonamenti; infatti il club del presidente De Laurentiis ha deciso di vendere una sorta di mini abbonamento per le prossime gare casalinghe del Napoli nel girone di ritorno. Dunque si partirà dalla sfida con la compagine viola della Fiorentina, anticipo serale del sabato valido per la prima giornata di ritorno di questo campionato, quindi una settimana dopo, al San Paolo, sarà ospite la Juventus dell’ex Sarri, match in calendario domenica 26 gennaio sempre in notturna. I tifosi azzurri che acquisteranno le nuove tessere, in vendita da questo pomeriggio, potranno esercitare il diritto di prelazione per il big match di Champions League contro gli spagnoli del Barcellona di Leo Messi in programma martedì 25 febbraio. Tali mini abbonamenti costeranno molto meno dopo le prime nove partite interne di andata, difatti ecco qui di seguito i prezzi praticati dalla società partenopea:

Curve 142 euro

Distinti 262 euro

Tribuna Nisida 395 euro

Tribuna Posillipo 526 euro.

L’emissione delle tessere sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Inoltre sarà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione del settore, della fila e del posto assegnato da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

