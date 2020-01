Napoli, Mario Rui: “Risaliamo la classifica. Pronti ad accogliere Lobotka”

Il difensore del Napoliha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli toccando tutti i temi dell’attualità azzurra: “Moralmente stiamo bene. Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po di stanchezza, l’importante è arrivare lunedi al 100%.Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini.Mi aspettavo una squadra così forte. Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti.Se comincio a pensarci ora, mi viene il mal di testa. Il sogno di tutti i calciatori è affrontare Messi.Siamo pronti ad accogliere qualsiasi giocatore. Ci sono tante altre cose a cui pensare ma se dovesse arrivare qualcuno saremmo ben lieti di accoglierlo.Con Gattuso sto imparando la grinta e la determinazione. Sarri mi ha fatto vedere il calcio in maniera diversa. Ancelotti mi ha fatto crescere in termini di responsabilità.L’obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma nessuno si merita questa classifica. Dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l’ambiente.Il nostro impegno perché vogliamo cambiare tutto quello che è stato sbagliato. Chiedo ai tifosi di dimenticare l’ultimo periodo e remiamo tutti dalla stessa parte per una seconda parte di stagione migliore”.

Vincenzo Letizia

