LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Politano effervescente, Lucca evanescente

Eduardo Letizia 30 Agosto 2025 0 1 min read

Meret s.v. – Sostanzialmente mai impegnato.

Di Lorenzo 6.5 – Solido contributo in entrambe le fasi di gioco.

Rrahmani 6.5 – Lavora più in fase di appoggio che difensiva, sbagliando poco o nulla.

Juan Jesus 6.5 – Lucido ed attento nel giro palla.
(Buongiorno 7 – Ritorno in campo con assist decisivo all’ultimo secondo.)

Spinazzola 6 – Prova a dare ampiezza alla squadra sulla corsia mancina, trovando un solo vero spunto, con una conclusione a metà ripresa, ben neutralizzata da Caprile.
(Olivera 6 – Cerca, con i suoi movimenti, di favorire le iniziative di Lang nel finale.)

Politano 7 – Come spesso accade, risulta tra i più propositivi tra i suoi, sfiorando la rete con un bel sinistro nella ripresa e spingendo con brio fino all’ultimo istante di gara.

Anguissa 7 – Man of the match con il suo gol all’ultimo respiro, che impreziosisce una prestazione gagliarda.

Lobotka 6.5 – Corre tanto, fa girare il pallone e prova pure qualche sortita palla al piede.

De Bruyne 5.5 – Spreca tante palle da fermo, con traiettorie troppo morbide. In generale sembra ancora alla ricerca della miglior condizione e dell’intesa con i compagni.
(Lang 6.5 – Dona brio sull’out di sinistra. Avrebbe meritato di entrare prima.)

McTominay 6.5 – Oltre alla qualità nelle giocate e allo strapotere atletico di serie nelle sue prestazioni, trova sempre il modo di rendersi pericoloso, andando vicino al gol in almeno un paio di circostanze.

Lucca 5 – Fa fatica, non solo a rendersi pericoloso in zona gol, ma pure a dialogare con i compagni, con i quali sembra ancora alla ricerca della migliore intesa.
(Ambrosino 6 – Un buono spunto, saltando in velocità Mina, e tanta voglia di mettersi in mostra.)

Eduardo Letizia

