LA PARTITA – Napoli-Cagliari 1-0, Anguissa a segno nel recupero

Mariano Potena 30 Agosto 2025 0 1 min read

Il Napoli batte il Cagliari 1-0 al Maradona, decisivo il gol di Anguissa nel recupero.

PRIMO TEMPO

Azzurri con tanto possesso palla e molto offensivi nella prima mezz’ora di gioco, il Cagliari prende coraggio e prova a rendersi pericoloso in un paio di occasioni. Al 38’ prova la conclusione De Bruyne dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 40’ ci prova il Cagliari con Prati di testa, ma il pallone finisce alto. Al 44’ McTominay entra in area, salta un avversario e in posizione defilata prova il tiro, ma Caprile spedisce in angolo. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

al 59’ grande parata di Caprile su un a conclusione di Spinazzola in posizione defilata, poco dopo ci prova Politano che spedisce il pallone all’esterno della rete. Al 69’ sinistro a giro di Politano, il pallone termina di poco alto. All’80’ colpo di testa di Buongiorno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, anche questa volta il pallone termina di poco a lato. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e all’ultimo secondo segna Anguissa su assist di Buongiorno.

IL TABELLINO

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (68′ Buongiorno), Spinazzola (80′ Olivera); Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne (80′ Noa Lang), McTominay; Lucca (75′ Ambrosino)

Cagliari (5-3-1-1): Caprile; Palestra (83′ Idrissi), Zappa (57′ Luvumbo), Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati (65′ Gaetano), Adopo; Folorunsho (83’Di Pardo); Esposito (65′ Borrelli)

Arbitro: Bonaccina (Sez. Bologna); assistenti: Rossi e Bahri; IV: Mercenaro; VAR: La Penna; Avar: Paterna

Ammoniti: Zappa (C), De Bruyne (N), Jesus (N)
Reti: 95’ Anguissa

