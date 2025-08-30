BREVI

CALCIOMERCATO – Napoli, domani Hoijlund effettuerà le visite mediche

Vincenzo Letizia 30 Agosto 2025 0 17 sec read

Operazione chiusa in ogni dettaglio quella tra Hoijlund, il Napoli e il Manchester Utd. Al club inglese andranno 6 milioni per il prestito oneroso, più 39 milioni di riscatto più o meno obligatorio, legato alla qualificazione della squadra di Conte alla prossima Champions League.

Hoijlund domani effettuerà le visite mediche dopodiché firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli.

Vincenzo Letizia

