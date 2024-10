DIEGO ARMANDO MARADONA – Oggi l’ex pibe de’ oro avrebbe compiuto 64 anni, un evento in sua memoria

Oggi, 30 ottobre 2024, Diego Armando Maradona,compianto idolo della tifoseria napoletana, avrebbe festeggiato il suo 64esimo Compleanno. A quattro anni dalla sua immatura dipartita, la città di Napoli lo ricorda con degli eventi in sua memoria. Stamane, alle prime luci dell’alba, la “processione” della statua di Maradona, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, ha girato per le vie del capoluogo partenopeo. La splendida raffigurazione, partita dai Quartieri spagnoli, dove c’è il noto murales del campione argentino, si fermerà in diverse locations , tra cui lo stadio di Fuorigrotta, il centro Paradiso e il palazzo di via Scipione Capece in cui risiedeva il mitico Diego. In questo giorno speciale, il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha voluto inviare, virtualmente, un bigliettino di auguri all’ex numero dieci azzurro. L’indimenticabile condottiero dei due scudetti ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori, non solo dei sostenitori della squadra campana ma anche in quello dei calciofili di tutto il mondo. Bambini e adulti hanno scolpito nella mente il ricordo di quel grandissimo giocatore che non ha mai avuto eguali e difficilmente ne nascerà un altro. La processione della statua costituisce un’occasione imperdibile per tutti i tifosi azzurri, sempre pronti a mettere in mostra il proprio amore verso una autentica leggenda del calcio. L’inossidabile legame tra la gente che non ha mai scordato le sue incredibili magie col pallone tra i piedi, che hanno portato in trionfo il Napoli e la sua Argentina, diventerà ancora più forte nella giornata odierna, per continuare a tramandare il suo mito alle generazioni dei più giovani, che non lo hanno mai visto giocare.