Editoriale – Gli azzurri espugnano San Siro, sponda rossonera, superando il primo esame verità, in barba alle critiche

Editoriale post Milan. Il Napoli c’è, e fa sul serio, ieri ha espugnato il terreno di San Siro, battendo il Milan per 2 a 0, grazie alle marcature di Lukaju e Kvaratskhelia, giunte nella prima frazione di gioco. Un risultato che fa impazzire di gioia la tifoseria partenopea che, stamattina, gongola per questo successo della propria squadra del cuore, capace di superare brillantemente il primo esame verità. Con grande umiltà, sofferenza, sacrifici. concretezza e fare cinico gli uomini di Conte consolidano, pertanto, il primato solitarioin classifica, mettendo a tacere i vari soloni e critici del nord che affermavano che il Napoli vinceva sol perchè aveva incontrato compagini di bassa classifica. Questi signori sono serviti ! E non mi direte che il Milan, oggi, è poca cosa. Tutta la squadra ha meritato più della sufficienza in pagella, un plauso particolare ai vari Anguissa, Olivera, Gilmour, Politano e Kvaratskhelia a cui non possiamo che dare un 7 pieno. Tuttavia, il vero protaginista di questa cavalcata azzurra è senza dubbio Antonio Conte, tecnico dalle spalle larghe che ha saputo inculcare ai suoi quel non so che, il quale ha portato a tali risultati prestigiosi. Ora bisogna ripartire da San Siro per superare pure il test Atalanta, domenica, al Maradona, all’ora di pranzo. Gli orobici sono in gran forma ed hanno un attacco micidiale che vede l’ex Genoa Retegui capocannoniere del torneo con ben 10 gol all’attivo. I partenopei stanno strabiliando tutti; dopo il tonfo di Verona, nelle nove gare successive, hanno conquistato ben otto successi, di cui cinque di fila e un pari, un curriculum da veri campioni. Il primato è senz’altro meritatissimo. Pur non dando spettacolo, gli azzurri si sono dimostrati giocatori di carattere ed orgoglio, badando esclusivamente al sodo, ovvero al risultato. Essere belli, ma non vincere non importa a nessuno. Il Napoli, in un certo senso, ricorda le squadre di Trapattoni e Allegri che hanno vinto degli scudetti nello stesso modo. Felice come una Pasqua anche il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale, dopo la vittoria a Milano, ha scritto un post su X in cui dice: “Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre!“. Insomma, il Napoli del tecnico salentino rappresenta la raffigurazione dell’italianità in tutto e per tutto, sulla falsariga delle formazioni che hanno vinto di più in Italia. Attualmente, checchè se ne dica, la formazione campana è la squadra da battere, finora, neanche l’Inter, super favorita, è stata all’altezza del team dell’ex Conte che ha evidenziato una solidità difensiva invidiabile, in parole povere, è una squadra a cui è difficilissimo fare gol. Contro il Napoli hanno segnato soltanto tre squadre: gli scaligeri, il Parma, su rigore, ed il Como, con un tiro della domenica, per un totale di cinque reti al passivo. Con l’ottava meraviglia, in dieci incontri giocati, i campani si candidano, di diritto, a sfidare i nerazzurri nella lotta per il tricolore. Questo non lo dico io ma la classifica, Ciò malgrado, restiamo tutti sulla terra, senza esaltarci più di tanto, poichè il cammino è ancora lunghissimo e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo; godiamoci questa spendida vittoria e andiamo avanti partita per partita, poi se son rose fioriranno!