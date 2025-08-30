NEWS

Cagliari, Pisacane: “Ci serve un rinforzo dietro, ma credo sia in dirittura d’arrivo dall’estero”

Vincenzo Letizia 30 Agosto 2025 0 1 min read

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: “Non possiamo dire partita perfetta. Mi dispiace per i ragazzi perché meritavano un epilogo diverso, ma il calcio è questo: la settimana scorsa abbiamo preso un punto al 94′, stasera al 94′ l’abbiamo lasciato. Ma penso che si siano viste delle cose buone e credo che la squadra raccoglierà dalle prossime”.

Ci racconti un po’ il piano-gara?
“L’avevamo preparata per alzare il baricentro a un certo punto e per farlo bisogna inserire i calciatori che hanno gamba. Il piano-gara stava andando come l’avevamo preparato. Nel secondo tempo dopo un quarto d’ora abbiamo messo Luvumbo per Zappa per impensierire il Napoli. Non potevamo pensare di farlo con continuità, ma potevamo creare qualche grattacapo al Napoli in ripartenza se le avessimo sfruttate meglio”.

Un giudizio su Adopo?
“E’ un ragazzo che ha delle qualità importantissime, è un giocatore moderno, ha gamba, può fare molto bene in fase di interdizione ma non ha paura di giocare a calcio. Compito nostro è anche avvicinarlo un po’ alla porta. Nel primo tempo volevamo fosse il doppio trequartista con Folorunsho perché è bravo tra le linee e a smarcarci. Secondo me è un ragazzo davvero interessante e penso che questa possa essere la stagione della consacrazione”.

Ti aspetti qualcosa dal mercato? Quanto sei soddisfatto della rosa?
“Siamo in contatto diretto con la società. Credo che all’estero ci sia qualcosa in dirittura d’arrivo. Poi ora non ho parlato col direttore sportivo e non conosco gli ultimi sviluppi. Quando lo vedo potrò condividere più informazioni con voi. Sicuramente dietro dobbiamo fare qualcosa perché dal punto di vista numerico e per caratteristiche siamo carenti, ma il mercato è dinamico e io sono contento del gruppo che sto allenando”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Ultim’ora – Napoli vs Salernitana, prima di ritorno, anticipata a sabato 13 gennaio, ore 15, invece di domenica

Cambia la data del derby campano tra il Napoli e la Salernitana, che era in calendario domenica 14 gennaio, al Maradona, alle ore 15. A […]

5 Gennaio 2024 0 16 sec read

Tredicesimo risultato utile del Napoli in campionato

grazie al successo casalingo di ieri sul Genoa, il Napoli port 13 le partite senza macchia in campionato, se poi aggiungiamo anche la Coppa Italia […]

11 Febbraio 2017 0 40 sec read

Scotto: “Napoli, su Sarri c’è già l’ ombra di Montella”

Lo ha detto a più riprese Sarri: “Di solito parto male“. Chissà se era un modo di esorcizzare la sua paura o un oscuro presagio. […]

14 Settembre 2015 0 2 min read

Sarri: “Sacchi ha rivoluzionato il calcio, se sono diventato allenatore lo devo a lui”

A poche ore dalla firma con il Napoli, il nuovo allenatore azzurro Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dei suoi modelli. In particolare, si […]

12 Giugno 2015 0 40 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui