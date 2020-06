Rai Sport: probabile spostamento di Napoli vs Inter di Coppa Italia al 12 giugno

Dopo la protesta della società nerazzurra riguardo alla data fissata in un primo momento al 14 giugno per il ritorno della semifinale con il Napoli, di Tim Cup 2020, troppo ravvicinata agli incontri di campionato, Rai Sport, detentrice dei diritti Tv, in concerto con la Lega calcio, ha annunciato il probabile spostamento a venerdì 12 in prima serata. Mentre la seconda semifinale, ovvero Juventus vs Milan si dovrebbe disputare il giorno dopo, ossia sabato 13 giugno. Come è noto gli azzurri di Gattuso partiranno dall’1 a 0 conquistato nel febbraio scorso, al Meazza di Milano nella prima gara di andata, successo ottenuto grazie ad uno splendido gol di Fabian Ruiz. Invece all’Allianz Stadium di Torino la compagine bianconera dell’ex Sarri ripartirà dall’1 a 1 del match di Milano. Risultato firmato dalla rete di Rebic per i rossoneri e di Cristiano Ronaldo su rigore per la Juve. Infine la data della finalissima della Coppa tricolore resta quella del 17 giugno in quel dell’Olimpico di Roma. Archiviata questa competizione si tornerà al campionato di Serie A, che riaprirà i battenti sabato 20 giugno con i quattro recuperi della 25ma giornata.