Nel pomeriggio il varo dei nuovi calendari di massima serie

Finalmente il calcio sta per ripartire. Questo pomeriggio in Lega sarà varato anche il nuovo calendario della serie A che dovrebbe concludere la stagione il 2 agosto prossimo per dare spazio alle Coppe europee. Tale calendario elencherà i match fino alla quartultima giornata, mentre per le restanti tre gare verrà compilato un altro calendario basato sulla classifica delle squadre in per lo lotta Scudetto, la zona Europa e la zona retrocessione. La Lega calcio ha ridotto a dieci le partite da giocare alle 17,15 per accogliere, seppur parzialmente, le richieste dei calciatori, contrari all’orario pomeridiano, visto il presumibile caldo estivo. Tuttavia a Napoli e a Lecce città con un clima assai afoso non si giocherà di pomeriggio. Le altre 114 sfide verranno disputate negli orari dalle 19.30 e 21.30. In pratica si giocherà ogni tre giorni. Ma vediamo qui seguito il possibile nuovo calendario relativo alle partite di cartello fino alla 34esima giornata:

27.a giornata (lunedì 22 giugno alle 21.30): Bologna-Juventus

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 19.30): Inter-Sassuolo

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 21.30): Atalanta-Lazio

28.a giornata (domenica 28 giugno alle 17.15): Milan-Roma

30.a giornata (sabato 4 luglio alle 21.30): Lazio-Milan

31.a giornata (martedì 7 luglio alle 21.30): Milan-Juventus

32.a giornata (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta

32.a giornata (domenica 12 luglio alle 21.30): Napoli-Milan

34.a giornata (domenica 19 luglio alle 21.30: Roma-Inter

34.a giornata (lunedì 20 luglio alle 21.30): Juventus-Lazio