Santacroce: “Osimhen sorprendente, a Udine proverei Petagna, mi fido di lui”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “Osimhen e’ un attaccante che sorprende e sorprenderà sempre. Riesce a sbagliare delle cose semplici e poi riesce a fare delle giocate difficilissime con una semplicità pazzesca. E’ un giocatore veramente strano ed atipico, ma e’ molto bello vederlo giocare perche’ ci mette sempre grinta e cuore. Ha ancora tanto da migliorare, ma con l’impegno e la costanza puo’ farcela. Puo’ diventare davvero uno dei migliori attaccanti in circolazione, la grinta e la fame che ha ce l’hanno in pochi. Peccato per i gol subìti contro il Leicester, si sono verificati con pochi passaggi, la difesa si e’ fatta trovare impreparata. Di Lorenzo a sinistra non ha convinto tanto, forse sarebbe stato meglio fare un cambio di terzini. Certo è che è facile dirlo dopo. Il Napoli avrebbe potuto vincere contro gli inglesi. Ounas, Elmas e Politano? Il turnover deve essere fatto, ma ci sono giocatori, come Lozano, che vanno ripresi perche’ la condizione fisica non e’ ancora ottimale. Lozano ha giocato bene, ma e’ stato servito pochissimo. Non e’ riuscito a dare quello che avrebbe potuto, ma uno come lui, cosi’ come Insigne e Zielinski, rappresentano i titolari e devono esserci in campo. Fa comunque piacere vedere che ci siano in panchina giocatori di un livello alto. Petagna lo farei giocare, dato che Osimhen puo’ riposare. Mi fido di Petagna e dell’impegno che ci mette, visti gli impegni ravvicinati lo farei giocare subito contro l’Udinese. Il Napoli deve cercare di vincere sia l’Europa League che il campionato, poi chiaramente bisognera’ seguire sempre la classifica. Ogni competizione e’ importante, il Napoli deve far bene ovunque. Spalletti sta incidendo tanto, il Napoli potrebbe lottare per lo scudetto, nonostante non sia un anno semplice. Deve essere anche un anno fortunato, perche’ mentre a centrocampo e in attacco riescono a fare tanti cambi, potendo contare su diverse soluzioni, in difesa, soprattutto sulla fascia, quando manca Mario Rui, si va un po’ in difficoltà. Anguissa riesce a fare bene tutte e due le fasi: e’ meta’ incontrista e meta’ un buon rifinitore per la fase offensiva. Non ha una sola attitudine, lo vedrei bene con Demme. A centrocampo ci sono tanti calciatori, per Spalletti non sara’ semplice scegliere quando saranno tutti disponibili. Spero anche che Mertens e Ghoulam saranno fondamentali con i loro rientri. Mertens ha bisogno di non subire altri infortuni, ritrovare Ghoulam sarebbe una bella favola. Meritano entrambi di disputare un gran campionato. Del Napoli mi piace tantissimo la grinta con cui affrontano le partite, credo che sia un aspetto fondamentale del nuovo corso”.