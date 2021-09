Primavera, il Napoli batte 2-1 la Juventus a Vinovo

Il Napoli Primavera ha battuto la Juventus per 2-1 nella terza giornata del campionato Primavera 1 all’Ale & Ricky Juventus Training Center.

Strepitosa ed emozionante vittoria degli azzurrini che rimontano e ribaltano la Juventus al 95esimo con doppietta di Ambrosino.

Partita subito in salita per i ragazzi di Frustalupi che passano dopo 10 minuti con Chibozo che sfrutta gli sviluppi di una punizione.

Il Napoli è vivo e pareggia poco prima della mezzora: lancio di D’Agostino per Ambrosino che in diagonale fulmina il portiere, 1-1.

Poi è gara vibrante con gli azzurrini che sfiorano il secondo gol più volte. Al 94esimo è clamorosa l’occasione per Marranzino che da pochi metri colpisce il palo. Sembra una partita che volge al rammarico finale ed invece arriva il colpo di coda. Al 95esimo Ambrosino va in progressione, salta un difensore e scarica in rete una palla che vale un successo meritato ed esaltante! Vince il Napoli in casa della ignora per 2-1, all’ultimo respiro.

Napoli: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona (56′ Marchisano), Vergara, Coli Saco (63′ Toure), Spavone, De Marco (56′ Giannini) D’Agostino, Ambrosino.All. Frustalupi

Fonte: sscnapoli.it