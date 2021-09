Anticipi di serie A quarta giornata

Si sono disputati,ieri, tre anticipi relativi alla quarta giornata di massima serie. La Fiorentina si conferma, andando ad espugnare il Ferraris sponda genoana con il risultato di 2 a 1, mentre nel tardo pomeriggio i campionati d’Italia hanno umiliato il Bologna con il punteggio tennistico di 6 a 1.infine nell’ultimo match delle 20,45, ancora una sconfitta per i campani della Salernitana, all’Arechi, ad opera dell’Atalanta per 0 a 1. Oggi altre sei gare tra cui spicca la super sfida tra Juventus e Milan. Domani la quarta giornata si concluderà con Udinese Vs Napoli alle 20,45.