ANTEPRIMA PARTITA UDINESE – NAPOLI, posticipo di lunedì

Anteprima di Udinese Napoli, quarta giornata di serie A. Archiviata positivamente la parentesi europea, Il Napoli riprenderà il brillante cammino in campionato, andando a far visita ai bianconeri friulani, lunedì sera, alla Dacia Arena, affrontando l’Udinese in una sfida al vertice della classifica. Gli uomini di Gotti, infatti seguono gli azzurri a soli due punti di distacco, 7, contro 9 e sono reduci dalla vittoriosa gara esterna con lo Spezia. Rispetto al match di Coppa, Spalletti farà qualche cambio; di certo, torneranno ai loro posti di combattimento il centrale difensivo Manolas ed il terzino sinistro Mario Rui, assenti in Inghilterra. In porta confermato Ospina, sulla corsia esterna destra ritornerà Di Lorenzo nel suo ruolo naturale, mentre nella zona mediana nel 4/2/3/1 del tecnico azzurro, ancora una volta il duo Fabian – Anguissa. Infine, in avanti punta di riferimento l’eroe di Leicester con dietro Politano, Elmas e Insigne. In casa friulana l’allenatore bianconero non si discosterà molto dalla formazione vista in Liguria. L’unica possibile variazione potrebbe riguardare Pereyra messo alle spalle di Pussetto, considerando un atteggiamento più cauto, con Makengo, inizialmente a centrocampo. In tal caso Gerard Deulofeu siederebbe in panchina.

Dunque vediamo le probabili formazioni qui di seguito:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Emas, Insigne; Osimhen.

Non ci resta che parlare dei numeri di questo match: Udinese e Napoli si sono affrontate nel capoluogo del Friuli in 39 gare, con questi risultati: 13 successi dei padroni di casa, 8 vittorie degli ospiti e 18 pareggi. Se invece guardiamo il totale degli incontri tra le due contendenti di lunedì, registriamo 78 partite in cui l’Udinese si è imposta in 17 occasioni, mentre il Napoli ha vinto per ben 32 volte, 29, infine i risultati nulli. Per ciò che concerne le reti complessive realizzate, gli azzurri conducono per 121 a 101. Tenendo presente solo le partite disputate in quel di Udine, i friulani, viceversa, sono in vantaggio con 58 reti contro 43. Per la cronaca nello scorso campionato il Napoli espugnò la Dacia Arena vincendo 2 a 1.