Sale vertiginosamente la quotazione di mercato dell’attaccante nigeriano azzurro dopo Leicester

La doppietta e la splendida prestazione alla prima, in Europa League, contro i padroni di casa del Leicester, dell’attaccante nigeriano azzurro Victor Osimhen, personaggio indiscusso da copertina del Napoli. al punto di essere celebrato dai quotidiani sportivi di mezza Europa, hanno fatto salire vertiginosamente la sua quotazione di mercato. Oggi il presidente De Laurentiis si trova in casa un diamante prezioso da 100 milioni di euro. Infatti nel caso in cui un club si facesse avanti per avere notizie su Osimhen il patron azzurro non chiederebbe meno di 100 milioni. L‘ex Lille è costato al Napoli, lo scorso anno, ben 70 milioni, divenendo l’acquisto più costoso di tutta la storia della gloriosa SSCN. Per ora, tuttavia si tratta di un diamante ancora grezzo ma col tempo e con prestazioni come quella fornita al King Pover Stadium, questo gioiello diverrà luccicante e di inestimabile valore. Chi si intende di calcio è pronto a scommetterci.