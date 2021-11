LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: NAPOLI FORMATO BRASIL, LOBOTKA SIGNORE DEL CENTROCAMPO, MERTENS MOSTRUOSO

OSPINA 6,5 : strepitosa parata sulla staffilata di Luis Alberto, poi fa da spettatore non pagante. DI LORENZO 6,5 : galoppa che è una bellezza sull’out destro, annulla letteralmente dal campo Pedro, mica uno qualsiasi. MARIO RUI 7 : partitona la sua sia in fase di non possesso, sia come qualità offensiva, nella spinta e nei suggerimenti ai compagni. ( GHOULAM S. V. : un ingresso che fa ben sperare). KOULIBALY 7 : gli attaccanti della Lazio gli fanno il solletico, insuperabile, totem. RRAHMANI 7 : cancella dal campo Immobile. FABIAN RUIZ 7 : nella giornata dedicata a Diego, il suo sinistro alla José Dirceu ci fa ricordare un altro grande ex campione azzurro scomparso troppo presto. Professore del centrocampo. ( Malcuit S. V. qualche minuto per ritrovare la migliore condizione) LOBOTKA 8 : stasera per qualità di calcio, visione di gioco, personalità ed efficacia nelle due fasi di gioco sembrava Falcao. Regale. ZIELINSKI 7,5 : potenza, strappi e che qualità. Quando gioca così è impossibile per gli avversari contenerlo. Straripante. DEMME 6 : recupero importante il suo, ma perché farsi ammonire sul 4-0. INSIGNE 7 : visione di gioco, qualità e tanta fatica anche in fase di non possesso. Capitano coraggioso ed ispirato. Lozano 7 : volate dirompenti, mortifero nell’uno contro uno, assist e sfiora anche il gol in più di una circostanza. Ficcante ( Elmas 6 : giocatore universale, può giocare ovunque e lo fa sempre con grande impegno), MERTENS 10 : nella serata dedicata al Dio del calcio, le sue giocate hanno ricordato il grande Diego. Due gol di straordinaria bellezza e gara di qualità incredibile da tutti i punti di vista. Meglio di così è impossibile fare… PETAGNA 6 : generoso, solido, sa farsi apprezzare anche in questa circostanza.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu