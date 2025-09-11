COPERTINA

Andreazzoli: “Conte contro Pioli mi stuzzica! Di Lorenzo non mi aspettavo raggiungesse questo livello, e vi dico una cosa su Luis Enrique…”

Vincenzo Letizia 11 Settembre 2025 0 2 min read

L’ex allenatore di Empoli e Roma Aurelio Andreazzoli è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Credo che Fiorentina-Napoli sarà una partita interessante, stuzzica lo scontro tra Pioli e Conte. Al di là dei temi tattici sono personaggi che hanno delle belle idee di calcio, che hanno personalità. Contano più le interpretazioni che i calciatori danno delle loro idee piuttosto che i moduli, ed ovviamente quanto gli stessi allenatori riescono ad incidere sulle loro prestazioni. Di Lorenzo non mi aspettavo potesse arrivare a questi livelli, sapevo che avrebbe fatto cose importanti ma non fino a questo punto. Però lui è una persona speciale, sia come applicazione che come trasmissione di messaggi importanti ai compagni. Ha indossato la fascia di capitano del Napoli come ha fatto Maradona, ed io una volta gli scrissi che mi faceva molto piacere per le sue qualità e la sua abnegazione. Difficile dire perché Spalletti non è riuscito ad incidere in Nazionale. Essere commissari tecnici non è la stessa cosa che essere allenatori, e mi è dispiaciuto di come sia finita perché sapevo lui quanto ci tenesse a quel ruolo. Essere Ct dell’Italia è sempre stata una carica alla quale lui teneva per coronare una carriera già fatta di successi. Quando ha avuto la squadra per raggiungere obiettivi importanti lui li ha sempre raggiunti, quindi non saprei in nazionale cosa è capitato. Ma non è stato il primo in quel ruolo a rimanere deluso, è una situazione un po’ particolare ed ora aspettiamo di capire se con il nuovo corso riusciremo a toglierci le soddisfazioni che ci spettano. Con Gattuso si è iniziato bene, la squadra ha avuto tanta voglia ed ha ottenuto due vittorie e questo ci mette nelle condizioni di poterci misurare con gli altri. In quel ruolo l’entusiasmo è una cosa importante, perché è evidente che il peso della maglia azzurra sia un peso importante. Per chi ha il ruolo di Ct sicuramente non è facile scegliere calciatori italiani, visto che la titolarità di questi ultimi in Serie A è abbastanza limitata. Luis Enrique credo che quando lui era a Roma già stava andando in direzione delle sue idee, ma lui all’epoca era giovane ma con grandi qualità morali e tecniche. Non è stato facile per lui nella capitale, ma ricordo benissimo che nel finale finalmente Roma lo aveva capito e avrebbe voluto tenerselo. Ma Luis Enrique fece la scelta migliore da fare in quel momento e decise di ritirarsi ad un anno sabatico rinunciando ad un contratto importante”.

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Gianni Di Marzio: “James alzerebbe l’asticella del Napoli, Icardi sarebbe perfetto”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore “Icardi sarebbe perfetto per il Napoli e credo che […]

11 Giugno 2019 0 1 min read

Moggi: “Questo Napoli non può competere per lo scudetto”

Luciano Moggi, ex ds di Napoli e Juve è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha rilasciato alcune dichiarazioni:” la Juve nella prima di Campionato […]

1 Settembre 2014 0 30 sec read

LA PARTITA – Wolfsburg-Napoli 1-4: azzurri super in Germania

Un super Napoli batte il Wolfsburg per 4-1 alla Volksvagen Arena: doppietta di Hamsik e rei di Higuain e Gabbiadini. Semifinale vicina. PRIMO TEMPO Al […]

16 Aprile 2015 0 2 min read

Mandato: “Purtroppo tocca ripeterci”

TOMMASO MANDATO, agente FIFA e presidente Sportform, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul Calcio Napoli […]

18 Settembre 2014 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui