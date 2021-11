Napoli, stasera, accanto a De Laurentiis siederà il presidente Corrado Ferlaino

In occasione della sfida tra Napoli e Lazio, posticipo della quattordicesima giornata di campionato, ci sarà l‘evento dedicato alla memoria del grandissimo Diego Armando Maradona, rimasto nel cuore di tutti i napoletani, con l’esibizione della statua del mitico campione argentino e con dei video straordinari che raccontano tutte le strabilianti giocate e naturalmente i gol di un calciatore inimitabile che non nascerà più. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha, quindi invitato un personaggio della storia di questo club che non poteva mancare, parliamo dell’ex presidente azzurro Corrado Ferlaino, che assieme ad Antonio Juliano, capitano e dirigente partenopeo degli anni 70/80, portò all’ombra del Vesuvio dopo tante battaglie il mitico Diego Armando Maradona, acquistandolo dal Barcellona per la cifra astronomica , per quell’epoca di 13 miliardi di lire. Ma fu il più grande affare della società Calcio Napoli che, grazie al Dio del pallone, conquisto due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, rimanendo per anni nell’elite del calcio nazionale ed europeo. La cerimonia, a cui parteciperà anche l’ex capitano di mille battaglie Beppe Bruscolotti, altro grande della storia del Napoli sarà trasmessa addirittura in mondovisione. Invitare Ferlaino in tribuna, accanto a lui, è stato un gran gesto del patron azzurro che ha così voluto spegnere ogni polemica del passato, accontentando in un certo qual modo il volere di Maradona.