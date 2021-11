Anticipi serie A quattordicesima giornata

Si sono disputati, tra ieri e venerdì, ben cinque anticipi del campionato di serie A, questi i risultati:

Cagliari – Salernitana 1-1

Sampdoria Verona 3-1

Empoli – Fiorentina 2-1

Juventus – atalanta 0-1

Venezia – inter 0-2

Ennesimo paso falso, quindi della Juventus, in questo torneo che la vede oramai molto distanziata dalle posizioni che contano e per giunta con tante squadre davanti. Allegri dovrà sudare le proverbiali sette camicie per tentare di agguantare la zona Europa. Altro passo in avanti, viceversa per la compagine atalantina, che con il successo allo Stadium di Torino, si candida nella lotta per lo scudetto. Lotta che vedrà protagonista, ovviamente pure l’Inter ieri corsara sulla laguna, avendo sconfitto il Venezia per 2 a 0. Momentaneamente i nerazzurri si portano ad un punto dalla vetta, occupata da Milan e Inter che giocheranno oggi, contro il Sassuolo e contro la Lazio, davanti al proprio pubblico. Inutile dire che il compito più difficile è quello degli azzurri di Spalletti chiamati a al riscatto dopo le due batoste di fila subite a Milano e a Mosca. La domenica calcistica si apre alle 12,30 con il lunch match tra Udinese e Genoa e si chiuderà appunto con il posticipo delle 20,45 Napoli -Lazio al Maradona, che onorerà, prima dell’inizio della gara, la memoria di Maradona ad un anno dalla scomparsa, con una sorta di evento speciale con il giro di campo della statua del mitico pibe de’ oro e con la proiezione di filmati che ricordano le sue immense gesta con il pallone.