Cittadella-Benevento 3-1: la Strega dice addio alla B!

Al Benevento serve obbligatoriamente una vittoria per sperare in una risicatissima speranza salvezza. In caso contrario una sconfitta spalancherebbe ancora di più le porte di una retrocessione in serie C.

Agostinelli non potrà disporre di Capellini infortunato, Glik squalificato e Simy e La Gumina che ormai sono fuori dal progetto tecnico. Questo è l’undici al quale il tecnico anconetano si affida: Manfredini tra i pali, Veseli, Leverbe, Tosca, Foulon in difesa. A centrocampo Improta, Schiattarella, Acampora. In avanti Ciano, Farias a ridosso di Pettinari.

Mister Gorini recupera Crociata, Varela e Giraudo ma mancherà l’ex Asencio. Ecco la formazione che si opporrà alla Strega: Kastrati in porta, in difesa Salvi, Perticone, Pavan e Donnarumma. In mediana Vita, Branca e Crociata. Attacco formato da Antonucci alle spalle di Ambrosino e Magrassi.

Arbitra il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Il match è valido per la 36^ giornata di serie B.

La gara

Ci prova il Cittadella al 2’ con un colpo di testa di Magrassi su cross di Vita, ma la sua torsione non è abbastanza forte e Manfredini può sventare senza grandi affanni. Al 6’ sono ancora i padroni di casa che provano ad impensierire il Benevento, ma la conclusione di Crociata viene bloccata da Manfredini. Giallo per Donnarumma nel Cittadella: al 12’ il difensore commette fallo su Schiattarella. A passare è il Benevento al 18’: angolo Ciano per la testa di Veseli che prolunga la traiettoria del pallone per Pettinari che sigla il vantaggio giallorosso.

Dura poco la gioia per il vantaggio perché il Cittadella pareggia al 28’: cross di Ambrosino per Salvi che controlla il pallone e serve all’indietro per l’accorrente Vita che mette dentro il gol dell’1-1. Cartellino giallo per Foulon che al 30’ commette fallo su Vita. In un contrasto Acampora si fa male ed è costretto a uscire al 36’: al suo posto entra Viviani. Il primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero e il Benevento va a riposo con l’ennesimo pari che serve a poco.

Nella ripresa il Cittadella manda in campo Giraudo al posto di Donnarumma. Parata di Manfredini che deve salvare il risultato su una conclusione diretta all’incrocio dei pali di Salvi al 48’. Risponde il Benevento al 51’: tiro rasoterra di Farias che trova la chiusura di Pavan. E’ ancora Manfredini a farsi trovare pronto e a dire no ad un tiro dal limite dell’area di Ambrosino al 56’. Subito dopo è Improta che conclude di poco fuori dopo una veloce ripartenza del Benevento. I padroni di casa sostituiscono Antonucci con Danzi al 57’.

Anche il Benevento manda in campo Carfora per Pettinari al 60’. Nel giro di un minuto, tra il 65’ e 66’, vengono ammoniti Schiattarella nel Benevento e Crociata per il Cittadella. Nuovo cambio per gli uomini di Gorini: al 67’ entra Maistrello al posto di Ambrosino. Scatta il giallo anche per Ciano al 68’ che commette fallo su Magrassi. Girandola di cambi al 73’: escono Foulon e Improta ed entrano Letizia e Tello per il Benevento, mentre il Cittadella sostituisce Vita con Carriero.

La Strega prova a farsi minacciosa al 75’ con uno scambio tra Carfora e Farias, ma la conclusione di quest’ultimo termina sul fondo. Cittadella in vantaggio all’82’: sugli sviluppi di un corner è Carriero che serve Branca il quale dà un comodo pallone a Maistrelli che di piatto sigla il 2-1. La chiude il Cittadella con il 3-1 di Carriero all’89’: servito da Branca, con un rasoterra il centrocampista trafigge Manfredini e al 90′ viene ammonito per eccessiva esultanza. Il match termina dopo cinque minuti di recupero. Sconfitta durissma per il Benevento che saluta la B.