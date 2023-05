Serie B, Vigorito: “Mi assumo le mie responsabilità. Siamo retrocessi quando è iniziato il campionato”

C’è molta amarezza al termine della sconfitta contro il Cittadella che vede il Benevento quasi matematicamente in C:

“Cerchiamo di stare insieme nella gioia ma anche nel dolore. Come presidente mi assumo le mie responsabilità. Domani è un altro giorno. Questa è l’unica cosa che sento di dire. Sono abituato a perdere ma anche a riprendermi. Sono qui non per salvare la faccia ma per parlare con qualcuno. Volevo solo spiegare che quando si scivola molti ridono, ma io non l’ho mai fatto. Non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Il mio pensiero va alla tifoseria che in un anno ha visto svanire 17 anni di sacrifici che abbiamo condiviso insieme. Noi non siamo retrocessi oggi, ma quando è iniziato il campionato. Questo torneo è iniziato nell’indifferenza generale di molte componenti. Voglio aggiungere solo una cosa: mi dispiace”.