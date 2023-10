ANTICIPI DI A DEL SABATO – Decima giornata, vittoria Juve all’ultimo respiro e primato in classifica

Giocati, ieri, i canonici tre anticipi del sabato serie A, giunta alla decima giornata. Questi i risultati:

Sassuolo – Bologna 1-1

Lecce -Torino 0-1

Juventus – Verona 1-0

Dunque successi importanti per le due compagini torinesi ma in particolare per la formazione di Allegri che, battendo gli scaligeri all’ultimo respiro il Verona, allo Stadium, si è portata, momentaneamente, in testa alla classifica con 23 punti, in attesa del match del tardo pomeriggio di oggi dell‘Inter con la Roma. Pari invece, come prevedibile, nel derby emiliano. La domenica calcistica prevede, oltre alla gara di cui sopra, tre incontri, tra cui spicca la sfida tra le vincitrici degli ultimi due scudetti, ovvero la partitissima Napoli – Milan, in programma al Maradona alle 20,45. La decima giornata si concluderà domani cn le due restanti gare in calendario.