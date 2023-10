NAPOLI vs MILAN – Kvaratskhelia intimorisce molto Pioli, pronta una gabbia per il talento georgiano

Tra poco più di dieci ore andrà in scena, allo stadio Maradona di Fuorigrotta la supersfida tra Napoli e Milan, ultime due vincitrici del campionato. Gli uomini di Stefano Pioli, preoccupatissimo per la grande forma del talento georgiano, non vivono un ottimo momento, viste le recenti sconfitte sia in serie A che in Champions, tuttavia rappresentano pur sempre una squadra di rango da prendere con le molle, anche perchè tenteranno di riscattare le deludenti prove di questo periodo. L’uomo più pericoloso degli azzurri, per il tecnico rossonero, è senza dubbio Kvaratskhelia, per il quale ha predisposto una vera gabbia con ben quattro giocatori predisposti al suo tallonamento. Pioli punterà tutto sul raddoppio della sua marcatura: Calabria, Musah Kalulu e all’occorrenza Krunic aggrediranno il talento azzurro nelle sue folate offensive. Riusciranno nella difficile impresa? La tifoseria partenopea si augura, ovviamente, di no ma il responso lo conosceremo solo questa sera, sperando di assistere ad una gara spettacolare non improntata soltanto sulla paura di perdere.