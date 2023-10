Benevento, mister Andreoletti sulla sfida col Potenza: “Una vittoria sarebbe un segnale importante”

Ecco alcune affermazioni di mister Andreoletti alla vigilia di Benevento – Potenza, sfida in programma domani sera allo stadio Vigorito:

“Ciciretti e Pinato sono entrambi convocati per la partita di domani sera. Ciciretti sta bene ha fatto tutti gli allenamenti ma non avrà grandissimo minutaggio. Il problema di Pinato è la caviglia. Si tratta di situazioni diverse ed è giusto fare valutazioni per capire quali saranno le scelte migliori, tenendo anche conto che sa squadra affronterà la terza partita in una settimana”.

Partita di Foggia: “Quello che mi è piaciuto è stata la voglia della squadra di prendere il dominio della partita. Siamo stati più sterili nel primo tempo ma la ripresa è stata migliore. Sono stati sbagliati passaggi importanti. C’è la volontà di mettere più qualità ma voglio perdere l’equilibrio giusto. Da quando abbiamo iniziato, quella di domani è la partita in cui ho più dubbi. La cosa più semplice sarebbe rimettere in campo quella squadra. Il dubbio è tra qualità ed energie fresche. Con la rosa che ho a disposizione non mi piace parlare di turnover né di titolari e riserve”.

Potenza: “Ho visto la partita e ne ho parlato coi ragazzi, sappiamo di affrontare una squadra che viene da un bel periodo, dobbiamo stimarli ma non temerli. Hanno giocatori di altissimo livello”.

Coperta corta: “Alleno una squadra della quale non mi posso lamentare, non ho mai scelte obbligate e quindi le valutazioni saranno fatte anche nell’ottica dei cambi che potranno cambiare la partita”.

Cleansheet: “Proviamo sempre a fare la partita, le variabili sono state il terreno di gioco, come è successo soprattutto contro il Cerignola. Una squadra quando si accorge che non riesce a vincere deve provare a non perdere”.

Vincere con più gol di scarto: “Domani una vittoria sarebbe un segnale importante. Oggi la differenza la fa l’equilibrio del campionato. Alcune partite le potevamo vincere con più gol di scarto. Mi piacerebbe vivere gli ultimi minuti con maggiore tranquillità ma penso solo ai tre punti”.

Marotta: “La sua presenza è fondamentale, la società ha valutato la possibilità di fare ricorso ma sembra che non ci siano i requisiti per andare avanti”.

Gol subiti: “Sono stati errori di reparto, non dei singoli, mi aspetto qualcosa di più sul reparto offensivo”.

Tello: “Qualsiasi scelta è stata fatta in base al rendimento e al lavoro settimanale, oggi chi gioca in mezzo al campo sta andando molto bene. Tello è importantissimo ma lo deve dimostrare durante gli allenamenti. Chi spinge di più gioca”.

Bolsius: “Ho un dubbio su di lui perché ha sempre fatto bene, vorrei farlo giocare ma è sempre un discorso di equilibrio. In questo momento non penso che si possa fare un discorso relativo al terzo attaccante, magari ci arriveremo ma non dal primo minuto”.