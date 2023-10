LA PARTITA – Napoli-Milan 2-2, gli azzurri trovano il pari con Politano e Raspadori

Il Napoli non va oltre il pari al Maradona contro il Milan. Apre le marcature Giroud nel primo tempo, poi arriva anche il raddoppio del francese. Nella ripresa il Napoli risponde con Politano e Raspadori.

PRIMO TEMPO

Al 2’ minuto subito pericoloso il Milan con Giroud, ma salva Rrahmani con una deviazione in angolo. Al 22’ passa in vantaggio il Milan con Giroud che di testa spedisce il pallone in rete. Al 28’ ci prova il Napoli con Politano che viene servito da Kvaratskhelia, ma spedisce il pallone all’esterno della rete. Al 30’ arriva il raddoppio dei rossoneri, ancora con Giroud di testa. Al 45’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 50’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49’ accorcia le distanze il Napoli con un gran gol di sinistro di Politano. Al 64’ arriva il pareggio degli azzurri con Raspadori che va a segno da calcio dì punizione. All’89’ espulso Natan per doppia ammonizione per un fallo su Romero. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5 (Ostigard 6), Natan 6, Mario Rui 5.5 (Olivera 6); Elmas 5 (Simeone 6), Lobotka 6, Zielinski 6; Politano 7, Raspadori 7.5, Kvaratskhelia 5.5. Allenatore: Garcia.

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6.5, Kalulu 6, Tomori s.v , Theo Hernandez 6; Musah 6, Krunic 5.5, Reijnders 6; Pulisic 5.5 (Romero 6), Giroud 7.5, Leao 6. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Orsato

Reti: Giroud, Giroud, Politano, Raspadori

Mariano Potena