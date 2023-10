LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Rrahmani sovrastato da Giroud, Politano si trasforma nella ripresa

Meret 5.5 – Non si oppone con la necessaria forza al colpo di testa ravvicinato di Giroud. Buona risposta sul tiro di Leao al 65′.

Di Lorenzo 7 – Spinta costante e buona guardia su Leao, con l’acuto della giocata sul gol di Politano.

Rrahmani 4 – Giroud lo ridicolizza. Contro il Milan emergono spesso i suoi limiti atletici.

(Ostigard 6 – Entra con grande ardore agonistico.)

Natan 5.5 – Impreciso e poco presente fisicamente nel primo tempo, più deciso nella ripresa, fino all’espulsione nel finale.

Mario Rui 5.5 – Qualche buona sovrapposizione, poi la spinta esterna del Milan, e lo scarso aiuto in raddoppio dei compagni, ne frenano le iniziative a supporto dell’attacco.

(Olivera 6 – Garra e fisicità.)

Elmas 4.5 – Qualche volta si abbassa con l’intenzione di dare qualità all’impostazione, ma il proposito rimane vano. Oltre alla qualità, gli viene meno pure l’intensità.

(Simeone 5.5 – Prestazione di sacrificio, spalle alla porta, con pochi spunti offensivi.)

Lobotka 6 – Inizia trovando buon ritmo in impostazione, poi si perde pure lui al cospetto della superiorità del centrocampo del Milan di fine primo tempo. Nella ripresa sale di livello insieme a tutta la squadra.

Zielinski 5 – Nella prima parte di gara, Musah lo bullizza con fisicità e dinamismo e lui praticamente non tocca palla. Meglio nella ripresa, dove sembra metterci più grinta, ma senza particolari giocate.

(Anguissa 5.5 – Entra per dare maggior fisico ed equilibrio a centrocampo, ma gli fa difetto l’intensità.)

Politano 7 – Nel primo tempo appare abbastanza evanescente, ma nella ripresa si trasforma, regalando gol e belle giocate.

(Zanoli s.v.)

Raspdori 7 – Buon lavoro a legare i reparti, soprattutto nella prima fase di gioco, poi nella ripresa trova la perla su punizione che vale il pareggio.

Kvaratskhelia 7 – Calabria gli si oppone bene, ma riesce a limitarlo solo in parte. Quando punta la difesa avversaria, crea sempre panico, e nel finale per poco non trova il guizzo della vittoria.