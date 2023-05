BOLOGNA vs NAPOLI – Al Dall’ARA Spalletti pronto a rivoluzionare l’undici titolare

Alle ore 15, allo Stadio Dall’Ara, il Napoli sarà ospite del Bologna di Thiago Motta, uno dei candidati alla panchina azzurra per la prossima stagione, dopo il quasi certo divorzio tra il mister toscano ed il patron azzurro. Contro i felsinei, Spalletti è intenzionato a rivoluzionare la squadra, rispetto all’ultimo vittorioso match con i nerazzurri. Molto probabilmente ci sarà un folto turnover. Mancando Lozano per infortunio ed Elmas per squalifica, sulla corsia destra, potremmo vedere Giacomo Raspadori, tuttavia in ballottaggio con Zerbin, più consono al ruolo di esterno destro. Tra i pali tornerà Gollini, mentre, in difesa, Ostigard potrebbe prendere il posto di Rrahmani. Conferma, viceversa, per Kim e Olivera, pur se Mario Rui, recuperato, scalpita per tornare in campo. Capitan Di Lorenzo, il quale si è allenato troppo poco, per cui sarebbe consigliabile non rischiarlo, dovrebbe essere rimpiazzato da Bereszynski, in procinto di tornare alla base. Inamovibile il trio di metà campo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinsky, così come il duo offensivo Kvataskhelia – Osimhen, quest’ultimo voglioso di chiudere in testa alla classifica cannonieri, questo torneo.

Fonte: Il Corriere dello Sport