ANTICIPI DI A DEL SABATO – Penultima giornata, Inter in Champions, Spezia sul baratro della retrocessione

Quattro successi negli anticipi del sabato di serie A, valevoli per il penultimo turno di campionato. Successo dell’Inter sull’Atalanta, a San Siro per 3 a 2 che significa zona Champions raggiunta ad una giornata dal termine. Vittorie anche per la Salernitana, sull‘Udinese, all’Arechi, con identico punteggio, per il Torino, a La Spezia per 4 a 0, che inguaia i liguri che, ora, sono sul baratro della retrocessione ed infine della Fiorentina, al Franchi, a spese della Roma per 2 a 1. Ora le speranze dei giallorossi, per entrare in Champions, sono tutte rivolte alla finale di Europa League di mercoledì prossimo, contro il Siviglia. La domenica pallonara vede in programma le ultime cinque gare mancanti; si comincia con Verona – Empoli, all’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio si disputano Bologna -Napoli e Monza Lecce. Quindi alle 18 spazio a Lazio vs Cremonese e per finire alle 20,45 il big match tra Juventus e Milan. Ai rossoneri basta un solo punto per centrare l’obiettivo Champions League.