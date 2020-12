LA PARTITA – Napoli-Torino 1-1, Insigne salva il Napoli dalla sconfitta

Il Napoli pareggia al Maradona contro il Torino: nel primo tempo a segno Izzo per i granata, ma nella ripresa allo scadere arriva il pari firmato da Insigne.

PRIMO TEMPO

Al 22′ prima vera occasione della gara per il Torino con Belotti che effettua una conclusione da fuori area, il pallone termina di poco fuori. Il Napoli fa fatica a trovare spazi tra la difesa dei granata, ritmi bassi per la squadra di Gattuso. Al 32′ altra occasione per il Torino: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Izzo da solo sul secondo palo ma non arriva sul pallone. Al 41′ Di Lorenzo serve al centro per Zielinski che dal limite prova con il destro, ma spedisce il pallone a lato. Al 45′ l’arbitro assegna due minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 56′ passa in vantaggio il Torino: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Izzo va a segno con un tiro al volo. Al 78′ Lozano serve Zielinski, il polacco tenta un colpo di testa ma intercetta Sirigu. Azzurri poco convincenti sia in fase di costruzione che in quella offensiva. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero, al 92′ arriva il pareggio del Napoli con Insigne, che servito da Zielinski spedisce il pallone in rete con il destro. Al 96′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj (71′ Mario Rui); Bakayoko (71′ Fabian), Demme (29′ Elmas); Politano (63′ Lozano), Zielinski, Insigne; Petagna (71′ Llorente). All. Gattuso

Torino (5-3-1-1) Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez (87′ Vojvoda); Lukic (87′ Meite), Rincon, Linetty (90’+4 Segre); Verdi; Belotti (87′ Zaza). All. Giampaolo

Ammoniti: Izzo (T), Buongiorno (T), Bakayoko (N), Linetty (T), Elmas (N), Di Lorenzo (N)

Reti: 57′ Izzo (T), 90’+2 Insigne (N)

Arbitro: Valeri

Mariano Potena